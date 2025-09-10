Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kriz çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 18 Eylül Perşembe günü Deutsche Bank Park’ta oynanacak mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.

SANİYELER İÇİNDE TÜKENDİ

Karşılaşma öncesi biletler satışa sunulurken Galatasaray’a ayrılan 3 bin bilet saniyeler içerisinde tükendi.

KARABORSADA KAPIŞ KAPIŞ GİDİYOR

Almanya’da yoğun Türk nüfusu, deplasman biletlerinin tükenmesi üzerine ev sahibi biletlerine yöneldi. Biletler karaborsada büyük rağbet görürken fiyatların 4 bin 500 euroya kadar çıktığı ifade edildi.

ALMANLARDAN UYARI

Eintracht Frankfurt Yönetim Kurulu Üyesi Philipp Reschke yaptığı açıklamada "Bu durumda gerçekten iki uyarıda bulunmak gerekiyor. Birincisi potansiyel alıcılara yönelik. Karaborsadan bilet almamaları konusunda açıkça uyarıyoruz. Böyle bir talep, çok sayıda dolandırıcıyı da beraberinde getiriyor. Kura çekilmesinden bu yana, çeşitli platformlarda sayısız teklif var. Neredeyse tümü sahte teklifler! Yani stadyumda hiç olmayan koltuklar için biletler sunuldu. Buna inanan taraftarlar, zararlarını telafi edemeyecekler” demişti.