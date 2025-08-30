Galatasaray'ın Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu

Galatasaray'ın Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig'de sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR: İLK 11'LER

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Leroy Sane, Victor Osimhen

Çaykur Rizespor: Erdem, Alikulov, Samet, Hojer, Papanikolaou, Taha, Mithat, Olawoyin, Laci, Halil, Sowe

GALATASARAY 3'TE 3 YAPTI

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 3 maçın hepsini kazanmayı başardı ve 9 puan topladı.

Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u ise 4-0 mağlup etti ve kalesinde hiç gol görmedi.

Çaykur Rizespor ise oynadığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak henüz galibiyet alamadı.

Rizespor'un Başakşehir ile oynaması planlanan maç Avrupa maçlarından dolayı ertelenmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

