Galatasaray'ın Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu
Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.
RAMS Park'ta oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan mücadelenin ilk 11'leri belli oldu:
GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR: İLK 11'LER
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, Gabriel Sara, Leroy Sane, Victor Osimhen
Çaykur Rizespor: Erdem, Alikulov, Samet, Hojer, Papanikolaou, Taha, Mithat, Olawoyin, Laci, Halil, Sowe
GALATASARAY 3'TE 3 YAPTI
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı 3 maçın hepsini kazanmayı başardı ve 9 puan topladı.
Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u ise 4-0 mağlup etti ve kalesinde hiç gol görmedi.
Çaykur Rizespor ise oynadığı 2 maçta 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak henüz galibiyet alamadı.
Rizespor'un Başakşehir ile oynaması planlanan maç Avrupa maçlarından dolayı ertelenmişti.