Galatasaray'ın nasıl pişman olacağını açıkladı

Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor’a konuk olan Galatasaray sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların performansı tepki çekti.

Eleştiri okları Barış Alper Yılmaz’a yönelirken Serdar Ali Çelikler de yönetime yüklendi. Çelikler açıklamasında oyuncunun Neom’a transferinin engel olmasının hata olduğunu vurguladı.

Çelikler’in açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray takımı kötü oynayabilir ama ilk defa böyle bir mıymıntılık gördüm. Icardi gol atıyor ama kilosu fazla. Ben oynatır mıyım? Oynatırım ligde iş yapar. Peki Avrupa'da aynı golleri atabilir mi? Gelelim Barış Alper'e. Bu çocuğu satmadığınız için pişman olacaksınız dedim. O noktaya doğru gidiyoruz. Kendini yere atmalar, ikili mücadeleleri bırakmalar başlamış."