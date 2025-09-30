Galatasaray'ın nasıl pişman olacağını açıkladı

Yayınlanma:
Serdar Ali Çelikler, Barış Alper Yılmaz'ı satmayan Galatasaray yönetimine yüklendi.

Süper Lig’in 7. haftasında Alanyaspor’a konuk olan Galatasaray sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı. Sarı-kırmızılıların performansı tepki çekti.

“BARIŞ ALPER’İ SATMADIĞINIZ İÇİN PİŞMAN OLACAKSINIZ”

Eleştiri okları Barış Alper Yılmaz’a yönelirken Serdar Ali Çelikler de yönetime yüklendi. Çelikler açıklamasında oyuncunun Neom’a transferinin engel olmasının hata olduğunu vurguladı.

Galatasaray maçı öncesi Liverpool karıştı: Tepkiler çiğ gibi büyüdüGalatasaray maçı öncesi Liverpool karıştı: Tepkiler çiğ gibi büyüdü

Çelikler’in açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray takımı kötü oynayabilir ama ilk defa böyle bir mıymıntılık gördüm. Icardi gol atıyor ama kilosu fazla. Ben oynatır mıyım? Oynatırım ligde iş yapar. Peki Avrupa'da aynı golleri atabilir mi? Gelelim Barış Alper'e. Bu çocuğu satmadığınız için pişman olacaksınız dedim. O noktaya doğru gidiyoruz. Kendini yere atmalar, ikili mücadeleleri bırakmalar başlamış."

serdar-ali-celikler.webp
Serdar Ali Çelikler

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

