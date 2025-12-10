Galatasaray’ın Monaco deplasmanında aldığı 1-0’lık yenilgi sonrası Nihat Kahveci, Sarı - Kırmızılıların ilk yarıdaki oyunuyla Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıkabileceğini söyledi.

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’ya 1-0 yenildiği karşılaşmayı değerlendirdi. Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, takımın ilk yarıdaki performansını övdü, ikinci yarıdaki düşüşü ise sert sözlerle eleştirdi.

SİYAH VE BEYAZ GİBİ

Kahveci, Galatasaray’ın iki yarıdaki oyun farkına dikkat çekerek, “İkinci yarı ne olduysa… Başka bir takım mı çıktı? Balogun hat-trick yapabilirdi, sağ olsun kaçırdı” ifadelerini kullandı.

Galatasaray’ın derbilerde ve Samsunspor maçında da benzer şekilde oyundan düştüğünü hatırlatan Kahveci, “İlk yarı Galatasaray iyi oynadı, ikinci yarı rakipler. Monaco ikinci yarı 4 gol atsa neden attı demem” sözleriyle ikinci yarıdaki savunma zaaflarını vurguladı.

Ünlü yorumcu, ikinci yarıdaki bireysel hataların oyunu geriye taşıdığını belirtti ve hataları tek tek sıraladı:

Barış’ın pas hataları.

Osimhen’in yanlış tercihleri.

Jakobs’un bağlantı kuramaması.

Kahveci, “Galatasaray’ın gücü 60 dakikaydı, 45’e inmiş gibi” diyerek takımın fiziksel düşüşüne dikkat çekti.

Son olarak Galatasaray için iddialı bir öngörüde bulunan Kahveci, “İlk yarıdaki Galatasaray oyunu çeyrek final görür” diyerek sarı-kırmızılıların kalan maçlarda bu performansı sürdürmesi halinde büyük başarı elde edebileceğini söyledi.