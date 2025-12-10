Galatasaray'ın nasıl çeyrek final oynayacağını açıkladı

Galatasaray'ın nasıl çeyrek final oynayacağını açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco yenilgisi sonrasında eski milli futbolcu Nihat Kahveci’den Sarı Kırmızılı taraftarları sevindiren bir haber geldi. Spot

Galatasaray’ın Monaco deplasmanında aldığı 1-0’lık yenilgi sonrası Nihat Kahveci, Sarı - Kırmızılıların ilk yarıdaki oyunuyla Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıkabileceğini söyledi.

Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’ya 1-0 yenildiği karşılaşmayı değerlendirdi. Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, takımın ilk yarıdaki performansını övdü, ikinci yarıdaki düşüşü ise sert sözlerle eleştirdi.

SİYAH VE BEYAZ GİBİ

Kahveci, Galatasaray’ın iki yarıdaki oyun farkına dikkat çekerek, “İkinci yarı ne olduysa… Başka bir takım mı çıktı? Balogun hat-trick yapabilirdi, sağ olsun kaçırdı” ifadelerini kullandı.

2024/11/07/hbgs.jpg

Galatasaray’ın derbilerde ve Samsunspor maçında da benzer şekilde oyundan düştüğünü hatırlatan Kahveci, “İlk yarı Galatasaray iyi oynadı, ikinci yarı rakipler. Monaco ikinci yarı 4 gol atsa neden attı demem” sözleriyle ikinci yarıdaki savunma zaaflarını vurguladı.

Ünlü yorumcu, ikinci yarıdaki bireysel hataların oyunu geriye taşıdığını belirtti ve hataları tek tek sıraladı:

Barış’ın pas hataları.
Osimhen’in yanlış tercihleri.
Jakobs’un bağlantı kuramaması.

Kahveci, “Galatasaray’ın gücü 60 dakikaydı, 45’e inmiş gibi” diyerek takımın fiziksel düşüşüne dikkat çekti.

Son olarak Galatasaray için iddialı bir öngörüde bulunan Kahveci, “İlk yarıdaki Galatasaray oyunu çeyrek final görür” diyerek sarı-kırmızılıların kalan maçlarda bu performansı sürdürmesi halinde büyük başarı elde edebileceğini söyledi.

Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Brann Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi duyurdu: Yıldız oyuncu yok
Mustafa Çulcu Monaco Galatasaray maçının hakemiyle ilgili gerçeği açıkladı: Türkiye'de ne yapmış?
Mustafa Denizli Osimhen'i sordu
