Galatasaray'ın kapısından içeri giremeyecek kişiyi açıkladı

Necati Ateş, Sports Digitale YouTube kanalında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Galatasaray'dan ayrılığı gündemde olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili konuşan Ateş, "Ben, Barış Alper Yılmaz’ın yüzde 70 ihtimalle gideceğini düşünüyorum. Neom, Barış’ı alacaksa 50 milyon Euro verip alacak. Galatasaray, oyuncuyu satmak istemiyor; ancak iş öyle bir noktaya geldi ki bu noktadan sonra oyuncuyla çıkış yapılır. Menajerinin artık hiçbir yerde konuşmaması ve özür dilemesi gerekiyor." dedi.

Konuşmasını sürdüren Necati Ateş, "Barış, Galatasaray’dan ayrılmazsa Barış’ın menajeri, Galatasaray’ın kapısından içeri giremez." dedi.

Necati Ateş'in diğer ifadeleri şu şekilde:

"Ederson, Galatasaray’ın teklif ettiği maaşı Avrupa’da hiçbir kulüpten alamaz."

"Barış Alper burada kalacaksa, kendi isteğiyle kalacak. Çıkıp özür dileyecek ve buzları eritecek. Çünkü Barış’a kucak açan bir taraftar kitlesi, yönetimi ve hocası var."

"Barış zaten gitmek istiyor, bu saatten sonra kalması onun açısından ne kadar faydalı olur bilmiyorum. Ama kalırsa da Galatasaray, ona Galatasaraylılığını yapar ve maaşını bir kez daha artırır."

"Yunus Akgün, ritmini bulup önümüzdeki sezon bu performansı hem Avrupa hem de millî takıma taşırsa, bir 50 milyon Euro teklifi de o görecek gibi duruyor."