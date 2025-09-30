Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu: Victor Osimhen kararı

Yayınlanma:
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool karşılaşacak. Mücadele öncesi ilk 11'ler açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, ikinci hafta maçında Galatasaray sahasında Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak.

CLEMENT TURPIN DÜDÜK ÇALACAK

UEFA’nın kararıyla karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin yönetecek. Mücadele, TRT 1’den naklen yayınlanacak.

Abdülkerim Durmaz Galatasaray Liverpool maçının sonucunu duyurduAbdülkerim Durmaz Galatasaray Liverpool maçının sonucunu duyurdu

VICTOR OSIMHEN GERİ DÖNDÜ

Mücadelenin başlamasına az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığı sona eren Victor Osimhen'e ilk 11'de şans verdi.

osimhen-ve-baris-alper-yilmaz.jpg
Victor Osimhen ilk 11'de

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Jones, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

