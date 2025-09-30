Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu: Victor Osimhen kararı
UEFA Şampiyonlar Ligi, ikinci hafta maçında Galatasaray sahasında Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak.
CLEMENT TURPIN DÜDÜK ÇALACAK
UEFA’nın kararıyla karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin yönetecek. Mücadele, TRT 1’den naklen yayınlanacak.
Abdülkerim Durmaz Galatasaray Liverpool maçının sonucunu duyurdu
VICTOR OSIMHEN GERİ DÖNDÜ
Mücadelenin başlamasına az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sakatlığı sona eren Victor Osimhen'e ilk 11'de şans verdi.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Jones, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Ekitike