Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu: Osimhen müjdesi

Süper Lig’in 3. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 21.30’da başlayacak.

Maçı, Alper Akarsu yönetecek. Akarsu’nun yardımcıları ise Caner Özaral ile Mehmet Kısal olacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Fatih Tokail üstlenecek.

OSIMHEN İLK 11'E DÖNDÜ

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen’e ilk 11’de şans verdi.

İşte ilk 11’ler:

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Opoku, Cardoso



Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Jakobs, Osimhen.

BARIŞ ALPER YILMAZ YOK

Neom SC’ye transfer olmak istemesine rağmen yönetimin izin vermediği Barış Alper Yılmaz antrenmanlara katılmadığı gerekçesiyle kadroya alınmadı.

GALATASARAY KAFİLESİNE SALDIRI

Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılar otelde konakladığı sırada ortalık karıştı. Kayserisporlu taraftarlar otele taş ve fişeklerle saldırdı. Olaylar polis müdahalesi sonrası yatıştı.