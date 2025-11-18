Galatasaray'ın Icardi'yi göndereceğini TRT'de açıkladı

Galatasaray'ın Icardi'yi göndereceğini TRT'de açıkladı
Yayınlanma:
TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Mauro Icardi’nin Galatasaray’dan ayrılacağını iddia ederek teknik direktör Okan Buruk’u eleştirdi.

Kaya Çilingiroğlu, Okan Buruk’a Icardi üzerinden sert sözler sarf etti.

Galatasaray’da gündem yine Mauro Icardi. TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Arjantinli golcünün kulüpten ayrılacağını öne sürerken, teknik direktör Okan Buruk’un tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

2024/11/07/hbgs.jpg

Çilingiroğlu, Icardi’nin kulüpteki ayrıcalıklı durumuna dikkat çekerek Buruk’un Fatih Terim ve Mustafa Denizli ile kıyaslanamayacağını söyledi.

kaya.jpg
Kaya Çilingiroğlu Icardi'ye yüklendi

ICARDI ÇİFTLİĞİ

Çilingiroğlu, Icardi’nin Galatasaray’daki konumunu eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

Icardi 3 senede 30 milyon Euro aldı, oynadığı sadece 1.5 sene.
İstediği gibi ülkesine gidiyor, geziyor, tüm masrafları kulübe fatura ediyor.
Galatasaray, Icardi’yi gönderecek ama zamanını bekliyor.

2025/10/08/okanburuk.jpg
"Okan Buruk inat ediyor"

OKAN BURUK'A ÇOK SERT SÖZLER

TRT Spor yorumcusu, Buruk’un Icardi konusundaki tavrını eleştirdi:

Okan Buruk, Icardi konusunda inat ediyor.
Tıpkı Fatih Terim ve Mustafa Denizli gibi.
Sen onlar gibi değilsin.
Sadece kazandığın şampiyonluklarla değil, auranla göstermen lazım kendini.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAHMİNİ

Çilingiroğlu, Galatasaray’ın önümüzdeki maçlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Şampiyonlar Ligi’nde Union SG ve Monaco karşısında galibiyet beklediğini söyleyen Çilingiroğlu, Süper Lig’de ise Fenerbahçe deplasmanı ve iç sahadaki Samsunspor mücadelesinin zorlu geçeceğini ifade etti.

Kaya Çilingiroğlu’nun bu açıklamaları, Galatasaray’da Icardi’nin geleceği ve Okan Buruk’un yönetim tarzı üzerine tartışmaları yeniden alevlendirirken sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

