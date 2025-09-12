Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu'na oyununu açıkladı

Transferde artık son güne girilirken Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu transferi gerçekleşmedi.

Sarı-kırmızılılar ile Hakan Çalhanoğlu arasındaki görüşmeleri değerlendiren Nihat Kahveci, yönetimin transferi istemediğini iddia etti.

“ÇOK İSTESEYDİ 30 MİLYON EURO VERİP ALIRDI”

Kontraspor Youtube kanalında konuşan Nihat Kahveci, "Galatasaray, Osimhen'e 75 milyon Euro verdi. Wilfried Singo'ya 30 milyon Euro, Uğurcan Çakır'a 30 milyon Euro verdi. Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nu çok isteseydi eğer 30 milyon Euro verip alırdı. Çünkü Singo ve Uğurcan daha yokken Hakan Çalhanoğlu konuşuluyordu" dedi.

Nihat Kahveci'den Galatasaray iddiası

“GÖSTERMELİKTİ”

Transferin bir gün gerçekleşeceğini belirten Nihat Kahveci, "Sen son gün Hakan'ı alamazsın. Son gün sana Hakan'ı verirler mi? Vermezler. Son gün olayı bence taraftara 'Biz Hakan'ı istedik' göstermesiydi. Galatasaray'a da Fenerbahçe'ye de gitse ikisinde de ilk 11'de oynayacak oyuncu, tartışılmaz. Ancak bu işleri çok uzatıyoruz. Ancak bir gün Galatasaray'a gelecek" ifadelerini kullandı.