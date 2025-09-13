Galatasaray'ın Eyüpspor maçı ilk 11'i belli oldu: Okan Buruk'tan sürpriz tercih

Yayınlanma:
Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'a konuk olacak Galatasaray'ın ilk 11'i açıklandı.

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ KOLAK

Maçı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Kolak'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Hakan Yemişken yapacak.

VAR'DA ALPER ÇETİN

VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak. AVAR'da M. Salih Mazlum görev yapacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Kritik mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.

EYÜPSPOR - GALATASARAY: İLK 11'LER

Eyüpspor: Marcos Felipe, Lucas Claro, Mujakic, Robin Yalçın, Umut Meraş, Kerem Demirbay, Yalçın Kayan, Serdar Gürler, Seslar, Draguş, Ampem

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Sallai, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Lucas Torreira, Leroy Sane, Yunus Akgün, Mauro Icardi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

