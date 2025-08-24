Galatasaray'ın eski yıldızı futbolu bıraktı

Son olarak Galatasaray forması giyen Dries Mertens, 38 yaşındaki aktif futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Dries Mertens aldığı kararı açıkladı.

FUTBOLU BIRAKMA KARARI ALDI

Belçikalı yıldız, 38 yaşında futbolu bıraktığını duyurdu.

mrtens.jpg

''YENİ BİR MEYDAN OKUMANIN ZAMANI GELDİ''

Belçika'nın Leuven şehrindeki Marktrock Festivali'nde futbolu bıraktığını aktaran Mertens, ''Emekli oldum ve futbolu bıraktım. Yeni bir meydan okumanın zamanı geldi'' ifadelerini kullandı.

MERTENS'İN GALATASARAY KARİYERİ

3 sezon boyunca Galatasaray forması giyen Mertens, sarı-kırmızılı formayla 3 Süper Lig, 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray ile toplam 136 maçta forma giyen Dries Mertens, 25 gol attı 36 asist yaptı.

Tecrübeli isim, kariyerinde Galatasaray dışında Napoli, PSV, Utrecht ve AGOVV formaları da giydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

