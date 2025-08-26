Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı teklifi açıkladı

Neom SC’ye transfer talebinin reddedilmesi üzerine Galatasaray yönetimi ile arası bozulan Barış Alper Yılmaz, yapılan son antrenmana çıktı.

Milli futbolcu ile yönetimin hafta içerisinde bir toplantı yapması beklenirken Selim Soydan yaşanan krize dair değerlendirmelerde bulundu.

Selim Soydan

“SEN İMZALA BİZ SANA HAKKINI VERECEĞİZ”

Galatasaray’ın geçmiş dönemde Barış Alper Yılmaz’a yaptığı teklifi açıklayan Selim Soydan, "Çok iyi bir yerden duyduğum için söylüyorum. Barış Alper Yılmaz'a zam yaptıklarında 'Sen imzala, biz sana hakkını vereceğiz' dediler" sözlerini sarf etti.

“ÇOCUK DA HAKLI”

Barış Alper Yılmaz’a hak veren Selim Soydan, "Çocuk da şimdi haklı olarak 'Bana bir teklif geldi. Benim geleceğim düşünmem hakkım. Kalmamı istiyorsanız bana söylediğiniz parayı ödeyin' diyor. Ancak bunu Galatasaray yönetiminden biri söyleyip Başkana söylemediyse bilemem” ifadelerini kullandı.