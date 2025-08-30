Galatasaray'ın 4000. golünü attı: Tarihe geçti
Galatasaray Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Sarı-kırmızılılar, 20. dakikada Davinson Sanchez'in attığı golle 1-0 öne geçti.
ATTIĞI GOLLE TARİHE GEÇTİ
Kolombiyalı savunmacı, Rizespor'a attığı golle Galatasaray'ın Süper Lig tarihindeki 4000. golünü attı ve tarihe geçti.
MAÇTAN NOTLAR
Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta yapılan maça Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Victor Osimhen 11'iyle çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Wilfried Singo ve Arda Ünyay yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 4-0 yendikleri maçın ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.
Tecrübeli teknik adam, sakatlığını atlatan Mario Lemina'yı ilk 11'de görevlendirdi. Okan Buruk, Kayserispor mücadelesinde ilk 11 oynattığı Jakobs'u yedek kulübesine çekti.
Kaynak:Haber Merkezi / AA