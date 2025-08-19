Galatasaray'ı yenmenin tek şartını açıkladı

Galatasaray için övgü dolu sözler sarf eden Serdar Ali Çelikler, rakiplerinin en az 3 gol atması gerektiğini belirtti.

Süper Lig’de ilk iki maçını kazanan Galatasaray’a dair konuşan Serdar Ali Çelikler, değerlendirmelerde bulundu.

“3 GOL ATMAK ZORUNDASIN”

Galatasaray’ı mağlup etmek isteyen takımların 3 gol atması gerektiğini vurgulayan Serdar Ali Çelikler, "Galatasaray'ı yeneceksen 3 gol atmak zorundasın. Mağlup olmaları çok zor. Bunu sadece kadro kalitesi olarak söylemiyorum. Çok rahat skor buluyorlar” dedi.

“5 TANE ÇOK KÖTÜ MAÇI OLUR”

Leroy Sane’nin performansı için de konuşan Serdar Ali Çelikler, “Leroy Sane'ye gelirsek 5 tane süper maçı 5 tane çok kötü maçı olur. Çünkü performansı çok dalgalı. Bunu Bayern Münih ve Manchester City kariyerinde de gördük. Her şeye rağmen yeteneğine hiçbir şey demiyoruz. Belki de Avrupa'da farklı oynayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

