Galatasaray'ı bekleyen tehlike: Tarih vererek açıkladı

Bülent Timurlenk, Galatasaray’ın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

‘’SOSYAL MEDYA TEPKİSİYLE YAPILDI’’

Galatasaray’ın İlkay Gündoğan transferini değerlendiren Timurlenk, "İlkay Gündoğan Galatasaray'a gelmeden 48 saat önce gündemde yoktu. Konu tamamen sosyal medyanın tepkisiyle yapılmış transfer ama son derece doğru yapılmış bir hamle." ifadelerini kullandı.

Spor yorumcusu Bülent Timurlenk

GALATASARAY’I BEKLEYEN TEHLİKE

Galatasaray’ı Afrika Kupası’nda bir tehlikenin beklediğini dile getiren Timurlenk, "Galatasaray'ı Afrika kupasında bekleyen bir tehlike var. Eğer Afrika Kupası'nda bir oyuncu 18 Ocak'da Final'e çıkarsa 21 Ocak'daki Atletico Madrid maçı var. 3 günlük arayla 2 müsabakaya çıkmak zorunda kalabilir." dedi.

‘’UĞURCAN ÇAKIR TRANSFER EDİLMEK ZORUNDA KALDI’’

Bülent Timurlenk, Galatasaray’ın önce Donnarumma’yı beklediğini ifade ederek, "Okan Buruk 2 ay Ederson'la görüştü anlaşmıştı ama Galatasaray Donnarumma'yı bekledi. Kimse onun 35-40 milyon Euro'luk bonservisinin olduğunu bilmiyordu. Son gün Uğurcan Çakır transfer edilmek zorunda bırakıldı." yorumunu yaptı.

‘’ICARDI’NİN KİLOSU 84’’

Kiloları nedeniyle tartışma konusu olan Icardi hakkında konuşan Timurlenk, "Icardi'nin ideal kilosu her zaman 75-76 olmuştur. Şu anki mevcut kilosu 84. Genel manada %2 yağ fazlası var. Kortizon tedavisi gördüğü için vücudunda şiş olduğundan bahsediyorlar. Kortizonlu bir futbolcunun maça çıkması bile yasak zaten." dedi.