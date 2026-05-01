Galatasaray'dan transfer için 40 milyon euroluk karar

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmek için gün sayan Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezon için kadro planlaması devam ediyor. Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Gabriel Sara için karar verildi.

GALATASARAY KAPIYI 40 MİLYON EURODAN AÇACAK

Oyuncunun performansından oldukça memnun olan Galatasaray yönetimi, olası transfer tekliflerinde kapıyı 40 milyon eurodan açacak.

42 MAÇTA 6 GOL VE 5 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Gabriel Sara, 2 bin 802 dakika sahada kaldı. Gabriel Sara bu sürede 6 gol ve 5 asist kaydetti.

18 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Brezilyalı orta saha 2024-2025 sezonunun başında Norwich City'den transfer edildi. Galatasaray yönetimi oyuncunun bonservisini 18 milyon euroya aldı.