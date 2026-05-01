Galatasaray'dan transfer için 40 milyon euroluk karar

Galatasaray yönetimi, Avrupa kulüplerinin radarına giren Gabriel Sara için kararını verdi. Sarı-kırmızılılar, kapıyı 40 milyon eurodan açacak.

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmek için gün sayan Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezon için kadro planlaması devam ediyor. Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Gabriel Sara için karar verildi.

GALATASARAY KAPIYI 40 MİLYON EURODAN AÇACAK

Oyuncunun performansından oldukça memnun olan Galatasaray yönetimi, olası transfer tekliflerinde kapıyı 40 milyon eurodan açacak.

42 MAÇTA 6 GOL VE 5 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Gabriel Sara, 2 bin 802 dakika sahada kaldı. Gabriel Sara bu sürede 6 gol ve 5 asist kaydetti.

18 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Brezilyalı orta saha 2024-2025 sezonunun başında Norwich City'den transfer edildi. Galatasaray yönetimi oyuncunun bonservisini 18 milyon euroya aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Spor
Gaziantep FK Beşiktaş: İlk 11'ler
Gaziantep FK Beşiktaş: İlk 11'ler
Samsunspor'un Galatasaray kadrosu açıklandı: 5 futbolcu yok
Samsunspor'un Galatasaray kadrosu açıklandı: 5 futbolcu yok
Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlandı: 6 futbolcu yer almadı
Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlandı: 6 futbolcu yer almadı