Samsunspor'un Galatasaray kadrosu açıklandı: 5 futbolcu yok

Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecek olan Samsunspor, maçın kadrosunu açıkladı. Karadeniz ekibinde 5 futbolcu kritik maçta forma giyemeyecek.

Samsunspor, Süper Lig’in 32. Haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
2 Mayıs Cumartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak.
Mücadeleyi hakem Reşat Onur Çoşkunses yönetecek.
Çoşkunses’in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Hüseyin Aylak yapacak.

SAMSUNSPOR’UN KADROSU BELLİ OLDU

Samsunspor, Galatasaray ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Emre Kılınç, Celil Yüksel, Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Jaures Assoumou’nun Galatasaray maçında forma giyemeyeceği ifade edildi.
Samsunspor’un kadrosu şu şekilde:
Ali Badra Diabaté, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Cherif Ndiaye, Efe Berat Törüz, Elayis Tavşan, Enes Albayrak, İrfan Can Eğribayat, Joe Mendes, Logi Tómasson, Lubomir Satka, Marius Mouandilmadji, Okan Kocuk, Rick van Drongelen, Soner Gönül, Tanguy Coulibaly, Toni Boreković, Yalçın Kayan, Yunus Emre Çift, Zeki Yavru

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

