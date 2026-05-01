Sinan Engin Fenerbahçe Başakşehir maçının sonucunu duyurdu

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. 2 Mayıs Cumartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

OĞUZHAN AKSU DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi Oğuzhan Aksu yönetecek. AKsu'nun yardımcıları ise Anıl Usta ile Gökhan Barcın yapacak.

"BAŞAKŞEHİR KAZANIR"

Karşılaşma öncesi Derin Futbol programında değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin sonuca dair tahminde bulundu Engin konuşmasında Başakşehir'in kazanacağını öne sürdü.

PUAN DURUMU

Galatasaray mağlubiyetiyle şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe, 67 puanla 2. sırada yer alıyor. 51 puandaki Başakşehir ise 5. sırada bulunuyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TEHLİKEDE

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için ligi 2. sırada bitirmesi gereken sarı-lacivertliler, Trabzonspor'un 2 puan önünde bulunuyor. Fenerbahçe'nin maçı kaybetmesi halinde 2. sırayı kaybetme ihtimali bulunuyor.