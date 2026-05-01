Tedesco'yu şaşkına çeviren Fenerbahçe sürprizi

Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi sona eren Domenico Tedesco, Almanya'ya döndü. İtalyan teknik adamı burada yüzlerce Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Tedesco, yaşananlar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetle şampiyonluk şansı mucizelere kalan Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'yla yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz günlerde eşyalarını toplamak üzere tesislere giden İtalyan teknik adam burada yüzlerce Fenerbahçe taraftarınca uğurlandı.

TEDESCO'YA ALMANYA'DA COŞKULU KARŞILAMA

Birkaç gün daha İstanbul'da kaldıktan sonra bugün Almanya'ya giden Domenico Tedesco, havalimanında gördüğü manzarayla şaşkına döndü.

Almanya'da yaşayan pek çok Fenerbahçe taraftarı, Domenico Tedesco'yu havalimanında karşıladı. Yoğun ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Domenico Tedesco kalabalık içerisinde güçlükle yürüyebildi.

"BENİM İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ÖZELDİ"

Taraftarların ilgisine dair HT Spor'a konuşan Domenico Tedesco, "Son birkaç gündür taraftarlardan gördüğüm destek ve veda benim için gerçekten çok özeldi. Tüylerimi diken diken eden, hayatım boyunca unutamayacağım anlar yaşadım. Açıkçası bu sevgi ve bağlılık beni derinden etkiledi. Gelecek sezon şampiyonluk hayalinin gerçeğe dönüşmesini tüm kalbimle diliyorum. Çünkü bu taraftar her şeyin en iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.

SÜPER KUPA ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Jose Mourinho'nun ayrılığı sonrası sezonun ortasında takımın başına gelen Domenico Tedesco, 45 maçta görev yaptı. İtalyan teknik adam, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 2.00 puan ortalaması yakaladı. Tedesco, Süper Kupa'da Galatasaray'ı mağlup ederek şampiyonluk yaşadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

