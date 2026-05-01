Galatasaray'da hayal kırıklığı yarattı: Yönetim kararını verdi

Galatasaray'ın sezon başında 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Wilfried Singo beklentileri karşılayamadı. Sarı-kırmızılılar yollarını ayırmayı planlıyor.

Süper Lig'de şampiyonluğa giden Galatasaray bir yandan da gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olabilecek bir takım kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sezon beklenen verimi alamadığı futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar yerlerine daha iyi isimleri transfer edecek.

SINGO'YLA AYRILIK PLANLARI YAPILIYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi bu doğrultuda Wilfried Singo'yla yollarını ayırmak istiyor. Bu sezon oyuncunun sık sık sakatlanması nedeniyle istenen verimi alamayan Galatasaray, gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, zarar etmeden oyuncuyla yollarını ayırma planları yapıyor.

30 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Sezon başında Monaco'dan transfer edilen 25 yaşındaki stoper için 30 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Büyük umutlarla transfer edilen Singo, 27 maçta bin 451 dakika sahada kalabildi. Singo bu sürede 2 gol ve 3 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Spor
Sergen Yalçın yaptığı rotasyonun nedenini açıkladı
Sergen Yalçın yaptığı rotasyonun nedenini açıkladı
Sinan Engin Fenerbahçe Başakşehir maçının sonucunu duyurdu
Sinan Engin Fenerbahçe Başakşehir maçının sonucunu duyurdu