Galatasaray'da hayal kırıklığı yarattı: Yönetim kararını verdi

Süper Lig'de şampiyonluğa giden Galatasaray bir yandan da gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olabilecek bir takım kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu sezon beklenen verimi alamadığı futbolcularla yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılılar yerlerine daha iyi isimleri transfer edecek.

SINGO'YLA AYRILIK PLANLARI YAPILIYOR

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi bu doğrultuda Wilfried Singo'yla yollarını ayırmak istiyor. Bu sezon oyuncunun sık sık sakatlanması nedeniyle istenen verimi alamayan Galatasaray, gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, zarar etmeden oyuncuyla yollarını ayırma planları yapıyor.

30 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Sezon başında Monaco'dan transfer edilen 25 yaşındaki stoper için 30 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Büyük umutlarla transfer edilen Singo, 27 maçta bin 451 dakika sahada kalabildi. Singo bu sürede 2 gol ve 3 asist kaydetti.