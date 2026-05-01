Victor Osimhen'in bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray yönetimi, Avrupa devlerinin devreye girdiği Victor Osimhen'in bonservis bedelini 150 milyon euro olarak belirledi.

Avrupa devlerinin radarında olduğu iddia edilen Victor Osimhen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
AS kaynaklı habere göre; Galatasaray, Nijeryalı yıldızın bonservis bedelini 150 milyon euro olarak belirledi.
Haberin devamında Osimhen için Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Liverpool ve Juventus gibi dev takımların devreye girdiği ifade edildi.
Özellikle Osimhen'in Real Madrid'in aradığı forvet tipi olduğu kaydedilirken, İspanyol devinin bu transfer için adım atabileceği yazıldı.

31 MAÇTA 27 GOL KATKISI

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan Victor Osimhen, 20 gol atarken 7 asist yaptı ve 31 maçta 27 gole doğrudan katkı sağladı.
Nijeryalı yıldız, ilk sezonunda ise 41 maçta 37 gol ve 8 asistlik katkı vermişti.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 75 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen Victor Osimhen'in Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
27 yaşındaki yıldız golcü geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Galatasaray benim için gerçek bir yuva. Burada bir aile buldum ve ailem de burada çok rahat hissediyor. Bu kulüp aileyi, sevgiyi, birliği ve saygıyı temsil ediyor. Beni Galatasaray'la bir araya getirdiği için Tanrı'ya şükrediyorum" sözlerini sarf etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

