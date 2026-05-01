Aziz Yıldırım'ın adaylık kararı ortaya çıktı

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe, Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor. Sarı-lacivertliler, 6-7 Haziran tarihlerinde yeni başkanını seçecek.

HAKAN SAFİ VE BARIŞ GÖKTÜRK KARARINI AÇIKLADI

Hakan Safi ve Barış Göktürk adaylığını resmen açıklarken Mehmet Ali Aydınlar da önümüzdeki günlerde aday olduğunu duyuracak.

ADAYLIĞINI KOYACAK

Başkan adaylığında adı geçen Aziz Yıldırım ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla kararını önümüzdeki günlerde açıklayacağını ifade etti. Milliyet'te yer alan habere göre; Aziz Yıldırım aday olmaya karar verdi. Aziz Yıldırım'ın "1 yıl başkan olayım, ardından bırakayım" düşüncesinde olduğu kaydedildi.

BARIŞ GÖKTÜRK LİSTESİNE GİREBİLİR

Öte yandan Barış Göktürk'ün Aziz Yıldırım'ın aday olması halinde çekilmesi ve listeye girmesi bekleniyor.