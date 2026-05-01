Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı hakem Buğra Taşkınsoy yönetecek.

Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Mustafa Savranlar yapacak.

VAR'da Ümit Öztürk, AVAR'da Çağlar Uyarcan olacak.

İKİ TAKIMIN FORM DURUMU

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı 31 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 56 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK ise 31 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 yenilgi ile topladığı 37 puanla 10. sırada bulunuyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Gaziantep FK - Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu.