Trabzonspor'da hazırlıklar tamamlandı: 6 futbolcu yer almadı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, antrenmanı taktiksel çalışmayla tamamladı.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Savic, Batagov, Taha Emre İnce, Okay Yokuşlu, Boran Başkan ve Visca yer almadı.

Papara Park'ta yarın saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

TRABZONSPOR'UN LİG KARNESİ

Bu sezon Süper Lig'de 31 maça çıkan Trabzonspor, bu maçlardan 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.

Bordo-mavililer, topladığı 65 puanla 3. sırada yer alıyor.

Trabzonspor ligde Göztepe, Beşiktaş (D) ve Gençlerbirliği ile karşılaşacak.