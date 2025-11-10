Galatasaray'dan Torreira açıklaması: Sakatlanarak oyundan çıkmıştı

Galatasaray'ın Kocaelispor ile dün oynadığı ve 1-0 yenildiği maçı Lucas Torreira tamamlayamamıştı.

Lucas Torreira, ikinci yarıda değiştirilmesini istemiş, teknik direktör Okan Buruk da 64. dakikada yerine Gabriel Sara'yı oyuna sokmuştu.

Uruguaylı futbolcunun sakatlandığı, o nedenle de maça devam edemediği belirtilmişti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Kulübü, Lucas Torreira'nın durumuyla ilgili bugün bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır. 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir."

Uruguaylı futbolcu sarı kırmızılı formayla bu sezon 15 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 gol atan Lucas Torreira, 2 de asist yaptı.