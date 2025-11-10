Galatasaray'dan Torreira açıklaması: Sakatlanarak oyundan çıkmıştı

Galatasaray'dan Torreira açıklaması: Sakatlanarak oyundan çıkmıştı
Yayınlanma:
Galatasaray, Kocaelispor maçının 64. dakikasında yerini Sara'ya bırakan Lucas Torreira ile ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray'ın Kocaelispor ile dün oynadığı ve 1-0 yenildiği maçı Lucas Torreira tamamlayamamıştı.

Lucas Torreira, ikinci yarıda değiştirilmesini istemiş, teknik direktör Okan Buruk da 64. dakikada yerine Gabriel Sara'yı oyuna sokmuştu.

Sinan Engin'den Galatasaraylı futbolculara çok enteresan "Gece taksisi" sorusuSinan Engin'den Galatasaraylı futbolculara çok enteresan "Gece taksisi" sorusu

Uruguaylı futbolcunun sakatlandığı, o nedenle de maça devam edemediği belirtilmişti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

2024/11/07/hbgs.jpgGalatasaray Kulübü, Lucas Torreira'nın durumuyla ilgili bugün bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kocaelispor maçında yorgunluğu nedeniyle oyundan çıkmak isteyen futbolcumuz Lucas Torreira'nın herhangi bir sakatlığı bulunmamaktadır. 4 günlük iznin ardından çalışmalarını takımla birlikte sürdürecektir."

Uruguaylı futbolcu sarı kırmızılı formayla bu sezon 15 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 gol atan Lucas Torreira, 2 de asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Spor
Milli takım 3-0 kazandı
Milli takım 3-0 kazandı
TFF bahis oynayan 1000 futbolcuyu açıklayacak
TFF bahis oynayan 1000 futbolcuyu açıklayacak
"Hakem Galatasaray'ın penaltısını vermedi"
"Hakem Galatasaray'ın penaltısını vermedi"