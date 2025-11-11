Galatasaray'dan resmi Ademola Lookman açıklaması: Osimhen'i hatırlattı

Yayınlanma:
Galatasaray, uzun süredir transferiyle ilgili iddialarda bulunulan Ademola Lookman ile ilgili ilk kez resmi açıklama yaptı.

Galatatasaray'da İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen Nijeryalı Ademola Lookman'ın transferiyle ilgili iddialar ortaya atılıyordu.

Ademola Lookman'ın teknik direktör Ivan Juric ile tartıştığı ve ayrılmak istediği belirtilirken, bu haberlerin ardından Galatasaray'a transfer olacağı iddiası da gündemde öne çıkmıştı.

2024/11/07/hbgs.jpgGalatasaray ise Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndan arkadaşı olan Lookman ile ilgili sessizliğini korumuştu.

ERAY YAZGAN OSİMHEN'İ ÖRNEK GÖSTERDİ

Galatasaray'dan yıldız oyuncu ile ilgili ilk açıklama geldi.

Galatasaray'dan bahis açıklamasıGalatasaray'dan bahis açıklaması

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, başkan Dursun Özbek'le birlikte katıldığı bir törende Lookman ile ilgili soruya şu cevabı verdi:

"Sevgili başkanım, en son benzer bir ortamda 'Osimhen geliyor mu?' diye sormuşlardı hatırlarsanız. Siz (Dursun Özbek) o zaman çok kıvrak bir cevap verdiniz ama ben unuttum. Nasıl cevap vermeliyim sizce? Şu anda harika bir kadromuz var, gayet yeterli. Dediğim gibi üstüne koya koya geliyoruz. Hocamızın arzu ettiği, ihtiyacı olduğu şekilde üstüne koymaya devam edeceğiz mutlaka."

28 yaşındaki Ademola Lookman, 4 sezondur İtalya'nın Atalanta takımında oynuyor.

Daha önce Leipzig, Everton, Fulham ve Leicester City'de forma giydi.

Kariyeri boyunca kulüp takımlarında 327 maçta 87 gol attı. Nijerya Milli Takımı'nda 31 maçta ise 8 golü bulunuyor.

Lookman, santrfor arkası ve kanatlarda forma giyiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

