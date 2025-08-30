Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı: Fenerbahçe'nin tüm transfer planları bozuldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile anlaşmaya vardı.

Portekiz ekibinden yapılan açıklamaya göre, taraflar 22.5 milyon euroluk bonservis bedelinde uzlaşırken sözleşmeye 2.5 milyon euro da bonus koyuldu.

GALATASARAY’IN ÖNCELİKLİ ALMA HAKKI VAR

Açıklamada Galatasaray’ın öncelikli alma hakkının bulunduğu ve prosedür gereği Galatasaray’a bilgi verildiği belirtildi.

Öncelikli alma hakkı kapsamında Galatasaray’ın Benfica’ya cevap vermek için 5 gün süresi bulunacak. Sarı-kırmızılıların 5 gün boyunca cevap vermemesi halinde oyuncu Fenerbahçe’ye gidecek.

Kerem Aktürkoğlu

AVRUPA MAÇLARINDA OYNAYAMAYABİLİR

Ancak Galatasaray yönetimi 5 gün cevap vermezse UEFA listelerinin teslim tarihi geçecek ve Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu yazdıramayacak.

Galatasaray yönetiminin Kerem Aktürkoğlu’nun son hareketlerinden dolayı rahatsız olduğu ve bu 5 günü sonuna kadar kullanmaya karar verdiği iddia edildi.