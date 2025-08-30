Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı: Fenerbahçe'nin tüm transfer planları bozuldu

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı: Fenerbahçe'nin tüm transfer planları bozuldu
Yayınlanma:
Kerem Aktürkoğlu transferinde öncelikli alma hakkı bulunan Galatasaray'ın UEFA kadro bildirimi geçene kadar cevap vermeyeceği kaydedildi. Bu kararla Fenerbahçe oyuncuyu UEFA Avrupa Ligi'nde oynatamayacak.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferi için Benfica ile anlaşmaya vardı.

Portekiz ekibinden yapılan açıklamaya göre, taraflar 22.5 milyon euroluk bonservis bedelinde uzlaşırken sözleşmeye 2.5 milyon euro da bonus koyuldu.

GALATASARAY’IN ÖNCELİKLİ ALMA HAKKI VAR

Açıklamada Galatasaray’ın öncelikli alma hakkının bulunduğu ve prosedür gereği Galatasaray’a bilgi verildiği belirtildi.

Öncelikli alma hakkı kapsamında Galatasaray’ın Benfica’ya cevap vermek için 5 gün süresi bulunacak. Sarı-kırmızılıların 5 gün boyunca cevap vermemesi halinde oyuncu Fenerbahçe’ye gidecek.

kerem-akturkoglu.jpg
Kerem Aktürkoğlu

AVRUPA MAÇLARINDA OYNAYAMAYABİLİR

Ancak Galatasaray yönetimi 5 gün cevap vermezse UEFA listelerinin teslim tarihi geçecek ve Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu’nu yazdıramayacak.

Galatasaray yönetiminin Kerem Aktürkoğlu’nun son hareketlerinden dolayı rahatsız olduğu ve bu 5 günü sonuna kadar kullanmaya karar verdiği iddia edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır? Altın nasıl değerlenir?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Spor
İspanya Türkiye'yi umursamadı: Bulgaristan'ı umursadı
İspanya Türkiye'yi umursamadı: Bulgaristan'ı umursadı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Ali Koç'un Mourinho'yu nasıl kovduğu ortaya çıktı: Son toplantıda olay sözler
Ali Koç'un Mourinho'yu nasıl kovduğu ortaya çıktı: Son toplantıda olay sözler