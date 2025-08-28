Galatasaray'dan KAP açıklaması geldi: Yıldız futbolcunun maliyeti belli oldu

Galatasaray, Wilfried Singo transferini resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Singo transferi için kulübü Monaco'ya 30.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre, 24 yaşındaki futbolcu için bir sonraki satıştan pay da bulunuyor.

Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fildişili oyuncu, yıllık 4.8 milyon euro kazanacak.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.