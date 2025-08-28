Galatasaray'dan KAP açıklaması geldi: Yıldız futbolcunun maliyeti belli oldu

Galatasaray'dan KAP açıklaması geldi: Yıldız futbolcunun maliyeti belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray, Singo transferini KAP'a bildirdi ve oyuncunun maliyeti açıklandı.

Galatasaray, Wilfried Singo transferini resmen açıkladı.

30.7 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sarı-kırmızılılar, Singo transferi için kulübü Monaco'ya 30.7 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre, 24 yaşındaki futbolcu için bir sonraki satıştan pay da bulunuyor.

YILLIK 4.8 MİLYON EURO KAZANACAK

Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fildişili oyuncu, yıllık 4.8 milyon euro kazanacak.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcu Wilfried Stephane Singo'nun transferi konusunda, kulübü AS Monaco Football Club SAM ile anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcunun eski kulübüne net 30.769.230,77 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'luk bölümü AS Monaco Football Club SAM'a ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 4.800.000,00 EUR garanti ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Spor
Beşiktaş Lausanne maçının ilk 11'leri açıklandı
Beşiktaş Lausanne maçının ilk 11'leri açıklandı
Galatasaray'da görüntü bu!
Galatasaray'da görüntü bu!