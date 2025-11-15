Galatasaray'dan gece yarısı operasyonu: Resmen açıklandı

Galatasaray Kulübü, gece yarısı internet sitesinden yaptığı açıklamayla sürpriz ayrılığı açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp, Ekrem Memnun'u teşekkür ederek yolladı.

Açıklama şöyle:

"Galatasaray Çağdaş Faktoring’de başantrenörümüz Ekrem Memnun ile yollarımız karşılıklı anlaşmayla ayrılmıştır.

Sayın Ekrem Memnun’a şimdiye kadar vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü"

Galatasaray TFF'nin verdiği bahis cezası sonrası harekete geçti

GALATASARAY'DA 5. DÖNEMİYDİ

56 yaşındaki Ekrem Memnun, Galatasaray'da daha önce de görev yapmıştı.

1988-1992 yılları arasında Galatasaray'ın kadın takımında görev yapan Memnun, 1995-2003 yılları arasında da sarı kırmızılı kulüpte çalıştı.

2012-2016 yıllarında Galatasaray'ın kadın takımını çalıştıran Memnun, 2020-2021 sezonunda ise erkek takımında görev aldı.

Ekrem Memnun, son olarak 2024'te kadın takımının başına getirilmişti.