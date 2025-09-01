Galatasaray'dan Diogo Costa'ya rekor teklif

Fernando Muslera’nın vedası sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, gözünü Avrupa’nın en değerli genç eldivenlerinden biri olan Diogo Costa’ya çevirdi.

Sarı-kırmızılılar, Porto forması giyen 25 yaşındaki Portekizli kaleci için resmi teklifini sundu.

25 MİLYONLUK HAMLE GELDİ

Fransız kaynak Foot Mercato’ya göre Galatasaray, Porto’ya 25 milyon Euro değerinde bir teklif iletti. Bu teklif, kulübün son yıllardaki en büyük kaleci yatırımlarından biri olarak dikkat çekiyor. Ancak Porto’nun Costa için pazarlık masasına oturup oturmayacağı henüz net değil. Yıldız oyuncunun sözleşmesinde 75 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunuyor.

Diogo Costa'nın performansı:

Yaş: 25

Kulüp: FC Porto

Sözleşme: 2027’ye kadar

Piyasa Değeri: 40 milyon Euro

Maç Sayısı: 198

Gol Yemediği Maç: 84

Costa, refleksleri, oyun görüşü ve penaltı kurtarışlarıyla Avrupa’nın en çok konuşulan kalecileri arasında yer alıyor.

Portekiz Milli Takımı’nda da forma giyen Costa, Galatasaray’ın uzun vadeli kaleci ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray, Ederson, Yann Sommer ve Senne Lammens gibi isimlerle de temas kurmuştu ancak Porto’nun yıldızına yönelerek çıtayı yükseltti6. Oyuncuya yıllık 8 milyon Euro maaş önerildiği ve 5 yıllık sözleşme teklif edildiği belirtiliyor.

Bu transfer gerçekleşirse, Galatasaray hem Süper Lig’de hem Avrupa arenasında kalede büyük bir güvenceye sahip olacak.