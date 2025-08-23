Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması
Galatasaray Başkanvekili Abdullah Kavukçu'dan Barış Alper Yılmaz ile ilgili açıklama geldi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının sebebini, "içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyet ve yönetimin ortak kararı" olarak açıkladı.

KADRO DIŞI SONRASI İLK AÇIKLAMA GELDİ

Kavukçu, kamuoyuna yaptığı açıklamada, "Barış Alper Yılmaz, aidiyeti ve sahadaki hırsıyla Galatasaray için çok büyük bir değerdir.

"ORTAK KARAR"

Kayserispor maçı kafilesinde yer almamasının nedeni, içinde bulunduğu sürecin kendisine daha fazla yük olmaması amacıyla, teknik heyetimiz ve yönetimimizin ortak kararıdır.

Abdullah Kavukçu'dan Barış Alper Yılmaz açıklaması: Kontrol amaçlı

Bu karar tamamen oyuncumuzu koruma amaçlı olup kadro dışı bırakılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

