Galatasaray'dan ayrıldı hastaneden gelen haberle sarsıldı
Galatasaray'da forma giydikten sonra Persepolis'e transfer olan Serge Aurirer'de Hepatit B tespit edildi.
Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra geçtiğimiz sezonu kulüpsüz geçiren Serge Aurirer, İran Ligi ekiplerinden Persepolis’e transfer olmuştu.
HEPATİT B TESPİT EDİLDİ
Persepolis’teki ilk maçına çıkmak için gün sayan Serge Aurirer gelen haberle neye uğradığını şaşırdı. İran basınında yer alan habere göre; Fildişi Sahilli futbolcuda Hepatit B tespit edildi.
6 AY FORMA GİYEMEYECEK
Futbolcunun 6 ay boyunca tedavi göreceği ve bu süreçte forma giyemeyeceği kaydedildi.
SADECE 4 MAÇTA FORMA GİYDİ
2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray’a transfer olan 32 yaşındaki sağ bek, sadece 4 maçta forma giydi.
9 MAÇI KAÇIRMIŞTI
Serge Aurirer, Galatasaray’da forma giydiği dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle 44 gün sahalardan uzak kalmış ve 9 maçı kaçırmıştı.