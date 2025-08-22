Galatasaray'dan ayrıldı hastaneden gelen haberle sarsıldı

Galatasaray'dan ayrıldı hastaneden gelen haberle sarsıldı
Yayınlanma:
Galatasaray'da forma giydikten sonra Persepolis'e transfer olan Serge Aurirer'de Hepatit B tespit edildi.

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra geçtiğimiz sezonu kulüpsüz geçiren Serge Aurirer, İran Ligi ekiplerinden Persepolis’e transfer olmuştu.

HEPATİT B TESPİT EDİLDİ

Persepolis’teki ilk maçına çıkmak için gün sayan Serge Aurirer gelen haberle neye uğradığını şaşırdı. İran basınında yer alan habere göre; Fildişi Sahilli futbolcuda Hepatit B tespit edildi.

6 AY FORMA GİYEMEYECEK

Futbolcunun 6 ay boyunca tedavi göreceği ve bu süreçte forma giyemeyeceği kaydedildi.

serge-aurirer.webp

SADECE 4 MAÇTA FORMA GİYDİ

2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray’a transfer olan 32 yaşındaki sağ bek, sadece 4 maçta forma giydi.

9 MAÇI KAÇIRMIŞTI

Serge Aurirer, Galatasaray’da forma giydiği dönemde yaşadığı sakatlık nedeniyle 44 gün sahalardan uzak kalmış ve 9 maçı kaçırmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Spor
Benfica'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Benfica'dan Fenerbahçe'yi kızdıracak Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını açıkladı
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını açıkladı
Fenerbahçe maçı öncesi transferi açıkladılar
Fenerbahçe maçı öncesi transferi açıkladılar