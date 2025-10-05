Galatasaray'da Icardi krizi: Yönetimin kararını duyurdu

Süper Lig’de Beşiktaş’ı konuk eden Galatasaray sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Evinden 1 puanla ayrılan sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi problemi yaşanıyor.

Beşiktaş karşısında maça yedek başlayan Arjantinli futbolcunun ısınmaya çıkmaması sosyal medyada gündem oldu. Liverpool maçında da galibiyete sevinmemesi hatırlatan taraftarlar tepkilerini dile getirdi.

"YÖNETİM SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTEMİYOR"

Galatasaray’daki Mauro Icardi krizine dair konuşan Erman Toroğlu, yönetim ile arasında sözleşme krizinin olduğunu iddia etti. Erman Toroğlu açıklamasında "Icardi'nin suratını gördün mü? Çarşamba pazarı. O zaman orada bir şeyler var. Icardi olayı Galatasaray'da bitik gibi. Benim duyduğuma göre sözleşmesini uzatmak istiyor, yönetim de pek uzatmak istemiyormuş. Ben de olsam uzatmam. Her oyuncu sakatlanır ama sakatlanan topçu gibi değil. Fenerbahe'ye tweet atıyor, kalça göbek olmuş böyle, yürüyecek hali yok. Türkiye'de yiyorlar. Taraftar grubuna şirin, yediriyorlar" sözlerini sarf etti.