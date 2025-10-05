Derbideki skandalı açıkladı: Yasin Kol çok önemli bir hata yaptı

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Beşiktaş, Tammy Abraham’ın kaydettiği golle öne geçti. Sarı-kırmızılıların cevabı ise 55’te İlkay Gündoğan ile geldi.

DAVINSON SANCHEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Galatasaray’da Davinson Sanchez’de Rafa Silva’ya yaptığı müdahalenin ardından 34. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Yasin Kol'un kararları tepki çekti

“YASİN KOL ÇOK ÖNEMLİ BİR HATA YAPTI”

Maçın hakemi Yasin Kol verdiği kararlarla sarı-kırmızılıların tepkisini çekerken avantaja bıraktığı pozisyonda daha sonra oyunu durdurması maça damga vurdu

Karşılaşmanın ardından pozisyonu değerlendiren Ahmet Çakar, "Yasin Kol, çok önemli bir hata yaptı. Bugün Yasin kol avantaja bıraktığı ofsaytta Galatasaray akına kalkarken düdük çaldı. Galatasaray'a yapılan Arda Kardeşler'in Trabzonspor maçında yaptığının aynısı" sözlerini sarf etti.

Ahmet Çakar'dan hakem yorumu

TRABZONSPOR MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Trabzonspor – Gaziantep FK maçında da Arda Kardeşler, Trabzonspor için avantaja bıraktığı pozisyonda aynı hatayı yapmış ve bu nedenle de düdüğü astırılmıştı.

