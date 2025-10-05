Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia

Galatasaray - Beşiktaş derbisine dair konuşan Deniz Çoban, kural hatası yapıldığını açıkladı. Deniz Çoban konuşmasında itiraz edilmesi halinde derbinin tekrarlanabileceğini ifade etti.

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Rams Park’taki mücadeleden taraflar 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, 34. dakikada Rafa Silva’ya yaptığı hareket nedeniyle doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

DENİZ ÇOBAN'DAN KURAL HATASINI AÇIKLADI

Derbiye dair pek çok tartışma yaşanırken eski hakem Deniz Çoban’dan bomba bir iddia geldi. Yayıncı kuruluşta pozisyonları değerlendiren Deniz Çoban, itiraz halinde derbinin tekrar edilebileceğini iddia etti.

Beşiktaş’ın oyuncu değişikliği için top sahadayken oyunun durdurulmasını hatırlatan Deniz Çoban’ın açıklamaları şu şekilde:

Beşiktaş oyuncu değişikliği yaptı. Osimhen'in sakatlığı için hakem oyunu durdurdu. Oyun hakem atışıyla başladı. 10 saniye falan oyunda kaldı, kenardan uyarı geldi. Beşiktaş takımı oyuncu değiştirecek uyarısı geldi. Hakem oyunu durdurdu. Oyunun devam ettiği durumda bir oyuncu değişikliği için oyun durdurulmaz. Hakem oyunu durdurarak bir yanlışa imza attı.

“ÖNEMLİ BİR HATA”

Beşiktaş iki oyuncu değişikliğini hazır ettiği halde birincisi değiştikten sonra hakem oyunu başlatmış olabilir. Hakem için önemli bir hata. Bu neden önemli? Futbol oyun kurallarına ve talimatına göre, her takım 5 oyuncu değiştirebilir, devre arası yapmadığı sürece oyunu 3 defa durdurarak 5 değişiklik yapabilir.

“3 KEZ DURDURABİLECEKKEN 4 KEZ DURDURDU”

2 defa durmuş oldu burada. Beşiktaş, 2 defa daha değişiklik için oyunu durdurdu. Talimatta yazdığı şekliyle en fazla 3 defa durdurabilecekken değişiklik için Beşiktaş, 4 defa durdurmuş oldu.

“İTİRAZ OLURSA TFF GÖRÜŞ İSTEYECEK”

Bu durumla ilgili itiraz olursa, bu itiraz TFF'ye yapılacak. İtirazın neticesinde TFF, MHK'den görüş isteyecek. Bir izahat isteyecek. MHK de hakemden ek rapor isteyecektir. Hakem için bu olay nasıl gerçekleşti, hakem neden böyle uygulama yaptı ek raporu MHK'ye verecek. MHK bununla ilgili TFF'ye görüş bildirecek.

“BAŞTAN TEKRAR OYNATILABİLİR”

Buna göre TFF skoru tescil edebilir, oyuncu değişikliği anından itibaren oynatabilir, baştan tekrar oynatabilir. Yetki TFF'dedir. Yasin Kol'un vereceği ek rapor, burada yaşananları aydınlatması açısından çok önemli.

