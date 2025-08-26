Galatasaray'da transfer son anda iptal oldu

Yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Carlos Cuesta ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Okan Buruk'un düşünmediği Carlos Cuesta, Rusya Ligi takımı Spartak Moskova ile görüşme halindeydi.

Anlaşmanın kısa süre içinde bitmesi beklenirken transfer son anda iptal oldu.

Carlos Cuesta Galatasaray formasıyla

TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Rus basınından Championat'ta yer alan habere göre; Spartak Moskova, transferden vazgeçti.

Spartak Moskova'nın transferden neden vazgeçtiği ise bilinmiyor.

Daha önce çıkan haberlerde Rus temsilcisinin Cuesta için 6.5 milyon euro ve 2 milyon euro bonus ödeyeceği ifade edilmişti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Carlos Cuesta, sarı-kırmızılılarda 9 maçta forma giydi.

Cuesta, gösterdiği performans ile taraftarın eleştiri odağı haline gelmişti.