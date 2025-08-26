Galatasaray'da transfer son anda iptal oldu

Galatasaray'da transfer son anda iptal oldu
Yayınlanma:
Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Carlos Cuesta'nın Spartak Moskova'ya transferi son anda iptal oldu.

Yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Carlos Cuesta ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Okan Buruk'un düşünmediği Carlos Cuesta, Rusya Ligi takımı Spartak Moskova ile görüşme halindeydi.

Anlaşmanın kısa süre içinde bitmesi beklenirken transfer son anda iptal oldu.

cuesta.webp
Carlos Cuesta Galatasaray formasıyla

TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Rus basınından Championat'ta yer alan habere göre; Spartak Moskova, transferden vazgeçti.

Spartak Moskova'nın transferden neden vazgeçtiği ise bilinmiyor.

Daha önce çıkan haberlerde Rus temsilcisinin Cuesta için 6.5 milyon euro ve 2 milyon euro bonus ödeyeceği ifade edilmişti.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Carlos Cuesta, sarı-kırmızılılarda 9 maçta forma giydi.

Cuesta, gösterdiği performans ile taraftarın eleştiri odağı haline gelmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Spor
Galatasaray'ın kapısından içeri giremeyecek kişiyi açıkladı
Galatasaray'ın kapısından içeri giremeyecek kişiyi açıkladı
Barış Alper Yılmaz Galatasaray kararını verdi
Barış Alper Yılmaz Galatasaray kararını verdi