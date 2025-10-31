Galatasaray'da tesislere gelmedi: Sözleşmesi feshedildi

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

DURSUN GENÇ İLE YOLLAR AYRILDI

Uzun süredir Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un yardımcılığını yapan atletik performans antrenörü Dursun Genç’in görevine son verildi. Dursun Genç’in ayrılığına dair Ekol Sport yayınında konuşan Burhan Can Terzi, çarpıcı iddialarda bulundu.

“3 HAFTADIR KEMERBURGAZ’A GELMEDİĞİ İÇİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ”

Dursun Genç’in 3 haftadır tesislere gelmediği belirten Burhan Can Terzi, "Dursun Genç'in Galatasaray'daki görevi Okan Buruk'un yardımcılarındandı. Aynı İrfan hoca gibi. Atletik performans antrenörü değildi. 3 haftadır Kemerburgaz'a gelmediği için sözleşmesi feshedildi. Yönetim tarafıyla bir anlaşmazlık var, o yüzden sözleşmesi feshedildi” sözlerini sarf etti.

