Galatasaray'da tesislere gelmedi: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da tesislere gelmedi: Sözleşmesi feshedildi
Yayınlanma:
Galatasaray'da atletik performans antrenörü Dursun Genç ile yollar ayrıldı. Ayrılık kararının Dursun Genç'in tesislere gelmemesi nedeniyle alındığı iddia edildi.

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da Trabzonspor maçı hazırlıkları devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

2024/11/07/hbgs.jpg

DURSUN GENÇ İLE YOLLAR AYRILDI

Uzun süredir Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’un yardımcılığını yapan atletik performans antrenörü Dursun Genç’in görevine son verildi. Dursun Genç’in ayrılığına dair Ekol Sport yayınında konuşan Burhan Can Terzi, çarpıcı iddialarda bulundu.

574304049-1318619623611054-4152921109584986020-n.jpg

“3 HAFTADIR KEMERBURGAZ’A GELMEDİĞİ İÇİN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ”

Dursun Genç’in 3 haftadır tesislere gelmediği belirten Burhan Can Terzi, "Dursun Genç'in Galatasaray'daki görevi Okan Buruk'un yardımcılarındandı. Aynı İrfan hoca gibi. Atletik performans antrenörü değildi. 3 haftadır Kemerburgaz'a gelmediği için sözleşmesi feshedildi. Yönetim tarafıyla bir anlaşmazlık var, o yüzden sözleşmesi feshedildi” sözlerini sarf etti.

Galatasaray'da Okan Buruk mecbur kaldı: Derbi için zor kararı verdiGalatasaray'da Okan Buruk mecbur kaldı: Derbi için zor kararı verdi

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Spor
Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da kadro açıklandı
Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da kadro açıklandı
Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı salladı
Hakan Çalhanoğlu İtalya'yı salladı