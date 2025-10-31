Galatasaray'da Okan Buruk mecbur kaldı: Derbi için zor kararı verdi

Yayınlanma:
Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'da Okan Buruk, Wilfried Singo için kararını verdi.

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. 1 Kasım Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla kritik derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Galatasaray Trabzonspor'dan açık ara öndeGalatasaray Trabzonspor'dan açık ara önde

TRABZONSPOR KARŞISINDA OLMAYACAK

Karşılaşma öncesi Galatasaray’da hazırlıklar devam ederken teknik direktör Okan Buruk, Wilfried Singo hakkında kararını verdi.

Milliyet’te yer alan habere göre Okan Buruk, sakatlığını yeni atlatan yıldız stoperi, Trabzonspor maçında riske etmeyecek.

e5d7785d-49km6k9eqwsr49rwbxa5q.webp

ABDÜLKERİM BARDAKÇI VE KAAN AYHAN GÖREV ALACAK

Davinson Sanchez’in de yokluğunda Okan Buruk’un Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan ikilisine formayı vereceği kaydedildi.

2024/11/07/hbgs.jpg

İLK İKİ SIRA KARŞILAŞACAK

Geride kalan 10 haftada 28 puan toplayan Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 5 puan gerideki Trabzonspor ise 2. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

