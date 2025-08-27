Galatasaray'da sosyal medya kazası

Galatasaray’da Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı arasında sosyal medyada yaşanan esprili diyalog, taraftarların yüzünü güldürdü.

Takım içindeki dostane atmosferin bir yansıması olan bu etkileşim, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YUNUS ÖNCE PAYLAŞTI SONRA GERİ ÇEKTİ

Yunus Akgün, sosyal medya platformu X’te, “Galatasaray’ın Akanji veya Singo’ya ihtiyacı yok. Galatasaray’ın Akanji ve Singo’ya ihtiyacı var” ifadelerinin yer aldığı ve Abdülkerim Bardakcı’nın çalım yediği bir videoyu yeniden paylaştı.

Yunus Akgün'ün RT yaptığı video

"BİR DAHA İZLEMEYECEĞİM"

Bu paylaşımın ardından gelen tepkiler üzerine Yunus, “Bir daha bu sitede video izlemeyeceğim. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi yukarı kaydırırken yanlışlıkla RT yapmışım” diyerek durumu açıklığa kavuşturdu.

Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün diyaloğu gündem oldu

Yunus’un açıklamasına Abdülkerim Bardakcı, “EyvAllah Yunus’um eyvAllah” şeklinde cevap verdi ve gülücük emojileriyle olayı esprili bir şekilde karşıladı.

Bu samimi yanıt, ikili arasındaki dostluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yunus Akgün, bu etkileşimin ardından “Abimmmm” ifadesiyle kalp emojisi içeren bir paylaşımda bulundu.

Taraftarlar, bu tatlı atışmayı eğlenceli buldu ve sosyal medyada olumlu yorumlarla karşılık verdi.