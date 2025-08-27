Galatasaray'da sosyal medya kazası

Galatasaray'da sosyal medya kazası
Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan Galatasaray'da Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı'nın sosyal medya diyalogları gündem oldu.

Galatasaray’da Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcı arasında sosyal medyada yaşanan esprili diyalog, taraftarların yüzünü güldürdü.
Takım içindeki dostane atmosferin bir yansıması olan bu etkileşim, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YUNUS ÖNCE PAYLAŞTI SONRA GERİ ÇEKTİ

Yunus Akgün, sosyal medya platformu X’te, “Galatasaray’ın Akanji veya Singo’ya ihtiyacı yok. Galatasaray’ın Akanji ve Singo’ya ihtiyacı var” ifadelerinin yer aldığı ve Abdülkerim Bardakcı’nın çalım yediği bir videoyu yeniden paylaştı.

yunusakgun.webp
Yunus Akgün'ün RT yaptığı video

"BİR DAHA İZLEMEYECEĞİM"

Bu paylaşımın ardından gelen tepkiler üzerine Yunus, “Bir daha bu sitede video izlemeyeceğim. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi yukarı kaydırırken yanlışlıkla RT yapmışım” diyerek durumu açıklığa kavuşturdu.

yunusakgun.jpg
Abdülkerim Bardakcı ve Yunus Akgün diyaloğu gündem oldu

Yunus’un açıklamasına Abdülkerim Bardakcı, “EyvAllah Yunus’um eyvAllah” şeklinde cevap verdi ve gülücük emojileriyle olayı esprili bir şekilde karşıladı.
Bu samimi yanıt, ikili arasındaki dostluğu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yunus Akgün, bu etkileşimin ardından “Abimmmm” ifadesiyle kalp emojisi içeren bir paylaşımda bulundu.
Taraftarlar, bu tatlı atışmayı eğlenceli buldu ve sosyal medyada olumlu yorumlarla karşılık verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Spor
Ankaragücü ligden çekilme kararını değiştirdi
Ankaragücü ligden çekilme kararını değiştirdi
Barış Alper Yılmaz krizinde yeni gelişme: Galatasaray’a kötü haber
Barış Alper Yılmaz krizinde yeni gelişme: Galatasaray’a kötü haber