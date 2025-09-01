Galatasaray'da şaşırtan Barış Alper Yılmaz kararı
Galatasaray'da yapılan toplantı sonrası Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz'ın satışına onay verdi.
Çaykur Rizespor maçında da oynatılmamasıyla geleceğine dair soru işaretleri artan Barış Alper Yılmaz ile ilgili nihai karar verildi.
BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN KRİTİK TOPLANTI
Milliyet’te yer alan habere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz’ın geleceğine dair bir toplantı gerçekleştirdi.
DURSUN ÖZBEK GÖNDERİLMESİNE ONAY VERDİ
Yapılan toplantı sonucunda Barış Alper Yılmaz’ın gitmesine izin veren Dursun Özbek, satış işlemleri için temasa geçilmesi talimatını verdi.
KABUL EDİLEN ŞARTLAR
NEOM’un Barış Alper Yılmaz için sunduğu ve Galatasaray’ın da kabul ettiği şartlar şu şekilde:
40 milyon euro bonservis
Sonraki satıştan yüzde 10 pay
Keçiörengücü'nün yüzde 20'lik pay hakkı.
