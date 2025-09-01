Galatasaray'da şaşırtan Barış Alper Yılmaz kararı

Çaykur Rizespor maçında da oynatılmamasıyla geleceğine dair soru işaretleri artan Barış Alper Yılmaz ile ilgili nihai karar verildi.

BARIŞ ALPER YILMAZ İÇİN KRİTİK TOPLANTI

Milliyet’te yer alan habere göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz’ın geleceğine dair bir toplantı gerçekleştirdi.

Dursun Özbek ve Okan Buruk

DURSUN ÖZBEK GÖNDERİLMESİNE ONAY VERDİ

Yapılan toplantı sonucunda Barış Alper Yılmaz’ın gitmesine izin veren Dursun Özbek, satış işlemleri için temasa geçilmesi talimatını verdi.

KABUL EDİLEN ŞARTLAR

NEOM’un Barış Alper Yılmaz için sunduğu ve Galatasaray’ın da kabul ettiği şartlar şu şekilde:

40 milyon euro bonservis

Sonraki satıştan yüzde 10 pay

Keçiörengücü'nün yüzde 20'lik pay hakkı.