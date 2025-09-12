Galatasaray'da şaşırtacak Barış Alper Yılma kararı: Okan Buruk denemeyi yaptı
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı Frankfurt karşısında sağ bekte kullanmayı düşünüyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Eintracht Frankfurt’a konuk olacak Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, kadroda sürpriz bir değişikliğe hazırlanıyor.
HT Spor yorumcusu Oğuz Altay’ın haberine göre; deneyimli teknik adam, Barış Alper Yılmaz’ı sağ bekte kullanacak.
“SAĞ BEKTE OYNARSA KİMSE ŞAŞIRMASIN"
Okan Buruk’un Barış’ın hızından faydalanmak istediğini belirten Oğuz Altay, "Hafta içi antrenmanlarında Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı sağ bekte denedi. Hep Sallai oynuyordu, başarılı da oynuyordu. Okan hoca, özellikle Frankfurt maçı öncesi Barış Alper'in hızından, çabukluğundan, fizik gücünden faydalanmak için sağ bekte denedi. Barış Alper Yılmaz, sağ bekte oynarsa kimse şaşırmasın” sözlerini sarf etti.
