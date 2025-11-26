Galatasaray'da Sane'nin şikayetini açıkladı

Union SG maçı sonrası konuşan İbrahim Seten, Galatasaray'da Leroy Sane'nin pas alamamaktan şikayetçi olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 5. haftasında Galatasaray sahasında Union SG ile karşı karşıya geldi Rams Park’ta oynanan mücadelede tesmilcimiz, sahadan tek golle mağlup ayrıldı.

Yusuf Demir'in Galatasaray'dan ne istediğini açıkladı

Belçika ekibi karşısında alınan bu sürpriz mağlubiyet eleştirilere yol açarken İbrahim Seten’den ilginç bir iddia geldi. 343 Digital Youtube kanalında konuşan İbrahim Seten, maç sonu futbolcular arasındaki sohbeti anlattı.

“MAÇ SONU ÇOK MORALSİZLERMİŞ”

Seten açıklamasında "Galatasaraylı futbolcular maç sonu çok moralsizlermiş. Ana manşet şu; 'Lemina olsa, Osimhen olsa 4-5 fark atacağımız takıma yenildik.' diye düşünüyorlarmış" dedi.

“SANE PAS ALAMAMAKTAN ŞİKAYETÇİ”

Leroy Sane’nin şikayetini anlatan Seten, "Leroy Sane, pas alamamaktan şikayetçi. Sane’nin panzehiri İlkay Gündoğan olacaktı ama o da hayatının en kötü maçlarından birini oynadı” sözlerini sarf etti.

