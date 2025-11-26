Yusuf Demir'in Galatasaray'dan ne istediğini açıkladı

Yayınlanma:
Uğur Karakullukçu, Galatasaray ile Yusuf Demir arasında yaşananları değerlendirdi. Karakullukçu, sözleşme görüşmelerinde Yusuf Demir'in istediği maaşı da açıkladı.

Galatasaray’ın Gençlerbirliği’ne karşı oynadığı maçta sonradan oyuna girmesine rağmen çıkarılan Yusuf Demir eleştirilerin hedefi haline geldi.

Oyuncuya dair değerlendirmelerde bulunan Uğur Karakullukçu, performansı ve tavırlarına sert tepki gösterdi.

“YUSUF DEMİR’İ BANA BİRİ AÇIKLASIN”

Uğur Karakullukçu açıklamasında "Yusuf Demir'i bana biri açıklasın. Yabancı, yetenek kısıtı olan, performans kısıtı olan Basel Yusuf Demir'i oynatmadı ya! Galatasaray'da iki senedir genç yabancı kontenjanına Yusuf Demir'i yazıyorsun. Başka da adam almıyorsun" dedi.

gorsel-2025-11-26-222402690.png

“1.2 MİLYON EURO PARA İSTEMİŞ”

Yeni sözleşme görüşmelerinde yaşananlara dair konuşan Uğur Karakullukçu, "Yusuf Demir bir de paşam, Galatasaray kontrat önermiş, 'Ben aynı paraya oynamam.' demiş. Çok büyük oynuyor ya, star ya. Aynı paraya uzatmam demiş, 1.2 milyon Euro para istemiş” ifadelerini kullandı.

2024/11/07/hbgs.jpg

“SERBEST BIRAKIN”

Oyuncunun gönderilmesini isteyen Uğur Karakullukçu, "Serbest bırakın, Galatasaray'dan aldığı parayı veren bir kulüp çıksın Yusuf Demir'den komple özür dileyeceğim. Galatasaray'da 850 bin Euro kazanıyor" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

