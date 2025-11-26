Sadettin Saran da geldi: Galatasaray Fenerbahçe'yi yendi

Efeler Ligi'nin 6. Haftasında Fenerbahçe Medicana sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile karşı karşıya geldi.

KAZANAN GALATASARAY

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Galatasaray, rakibini setlerde 3-2 mağlup etmeyi başardı.

SADETTİN SARAN DA YERİNDE İZLEDİ

Derbiyi Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı’ndan Sadettin Saran gibi isimler de takip etti.

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Onur Coşkun

Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Barthelemy, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Mert Matic (Burutay Subaşı,Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Cengiz, Galvez, Kaan Gürbüz, Franca)

Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Gökçen Yüksel, Onur Günaydı)

Setler: 25-22, 22-25, 21-25, 25-17, 16-18

Süre: 147 Dakika (29, 33, 30, 29, 26)