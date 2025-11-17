Galatasaray'da sakatlık raporu: Milli ara kabus oldu

Milli araya Kocaelispor yenilgisiyle giren Galatasaray'da moraller bu kez de art arda gelen sakatlık haberleriyle bozuldu.

Galatasaray muhabiri Yakup Çınar, 90+ Digital YouTube kanalında yaptığı açıklamada Berkan Kutlu’nun antrenmanda sakatlandığını duyurdu. Başarılı futbolcu yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

Bu süreçte orta sahada önemli bir eksik yaşanacak.

KAAN AYHAN DEPREMİ

Galatasaray'ın bir diğer oyuncusu Kaan Ayhan da 15 - 20 gün arası sahalardan uzak kalacak.

Milli takımda sakatlanan Kaan Ayhan için de kötü haber geldi. Çınar’ın aktardığı bilgilere göre Kaan Ayhan, 15 - 20 gün forma giyemeyecek.



Okan Buruk'un savunmada rotasyon sıkıntısı yaşamamak için teknik heyetle özel bir görüşme yaptığı ifade edildi.

OSIMHEN BİLMECESİ

Osimhen Milli takımda sakatlanan bir diğer isim oldu

Nijerya Milli takımının Demokratik Kongo ile oynadığı maçta sakatlanan Osimhen'den gelen haber de Sarı Kırmızılılarda şok etkisi yarattı.

Maçın ardından konuyla ilgili konuşan Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, "Osimhen devre arasında bacağının arkasında hissettiği rahatsızlık nedeniyle oyundan alındı" ifadelerini kullandı. Osimhen'in son durumu İstanbul'a dönüşünde geçirileceği kontrollerden sonra belli olacak.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN DURUMU BELLİ OLDU

İlkay'dan gelen haberler sevindirdi

Takımın yeni transferlerinden İlkay Gündoğan için ise sevindirici gelişmeler yaşandı. Yıldız oyuncunun antrenmanlara çıkacağı ve herhangi bir sakatlık sorunu bulunmadığı açıklandı. İlkay'ın Kocaelispor maçına forma giymesinin mümkün olduğu ancak ileriki maçlar için riske edilmediği de ifade edildi.

OKAN BURUK DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR

Milli arada üst üste gelen sakatlık haberleri Galatasaray’da moralleri bozarken, teknik direktör Okan Buruk’un önümüzdeki haftalarda kadro planlamasında değişikliğe gideceği öğrenildi.