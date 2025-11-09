Galatasaray'da sakatlık: Oyundan çıkmak zorunda kaldı
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile kozlarını paylaşıyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede ikinci yarı devam ediyor.
LUCAS TORREIRA SAKATLANDI
Karşılaşmanın 64. dakikası oynandığı sırada sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Lucas Torreira yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.Uruguaylı futbolcunun yerine Gabriel Sara oyuna dahil oldu.
KOCAELİSPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR
Kocaelispor'un maçta 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Yeşil-beyazlılar, 45. dakikada Agyei'nin bulduğu golle perdeyi açtı.
DETAYLAR
Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli
Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Bilal Gölen
Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Ahmet Oğuz, Keita, Tarkan Serbest, Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Sane, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Lemina, Icardi, Osimhen
Gol: Dk. 45 Agyei (Kocaelispor)