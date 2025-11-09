Galatasaray'da sakatlık: Oyundan çıkmak zorunda kaldı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Yerine Gabriel Sara oyuna dahil oldu.

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile kozlarını paylaşıyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadelede ikinci yarı devam ediyor.

LUCAS TORREIRA SAKATLANDI

Karşılaşmanın 64. dakikası oynandığı sırada sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Lucas Torreira yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.Uruguaylı futbolcunun yerine Gabriel Sara oyuna dahil oldu.

KOCAELİSPOR'UN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR

Kocaelispor'un maçta 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Yeşil-beyazlılar, 45. dakikada Agyei'nin bulduğu golle perdeyi açtı.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Çağdaş Altay, Serkan Çimen, Bilal Gölen

Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Ahmet Oğuz, Keita, Tarkan Serbest, Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Sane, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Lemina, Icardi, Osimhen

Gol: Dk. 45 Agyei (Kocaelispor)

