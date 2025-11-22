Galatasaray'da saatler kala Icardi kararı verildi

Galatasaray'da saatler kala Icardi kararı verildi
Yayınlanma:
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı öncesi ilk 11 için kararını verdi.

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

TFF’nin kararıyla müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Furkan Ürün ve Suat Güz ise yardımcılıklarını yapacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

OSIMHEN’İN YERİNE BARIŞ ALPER YILMAZ OYNAYACAK

Karşılaşmaya artık saatler kalırken Galatasaray’da Okan Buruk ilk 11 kararını verdi. Deneyimli teknik adam, Victor Osimhen’in sakatlığında en önde Barış Alper Yılmaz’a şans verecek.

baris-alper-yilmazin-transfer-sureciyle-ilgili-gercekler-ortaya-cikti.webp

MAURO ICARDI YEDEK KULÜBESİNDE YER ALACAK

Mauro Icardi ise maça yedek kulübesinde başlayacak. Milli arada sevgilisi ile birlikte Arjantin’e giden Mauro Icardi, Okan Buruk’tan ekstra izin alarak takıma geç döndü. Osimhen’in yokluğunda Icardi’nin ekstra izin alması eleştirilere neden oldu.

Galatasaray'dan ayrılma talebi kabul edildi: Devre arası gidiyorGalatasaray'dan ayrılma talebi kabul edildi: Devre arası gidiyor

MUHTEMEL İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Barış Alper.

Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele Bashiru, Oğulcan, Göktan, Koita, Tongya, Niang.

Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Tüm mevsim lastiklerini değiştirirken bilmeniz gereken tek kural:
Nihat Özdemir'e Barcelona şoku: Kulüp başkanına şikayet ettiler
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Spor
Fenerbahçe'de 4 eksik var
Fenerbahçe'de 4 eksik var
Gaziantep FK haftalar sonra galip geldi
Gaziantep FK haftalar sonra galip geldi
Fenerbahçe forması giydi Trabzonsporlu olduğunu itiraf etti: Aziz Yıldırım biliyordu
Fenerbahçe forması giydi Trabzonsporlu olduğunu itiraf etti: Aziz Yıldırım biliyordu