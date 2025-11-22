Galatasaray'da saatler kala Icardi kararı verildi

Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

TFF’nin kararıyla müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Furkan Ürün ve Suat Güz ise yardımcılıklarını yapacak.

OSIMHEN’İN YERİNE BARIŞ ALPER YILMAZ OYNAYACAK

Karşılaşmaya artık saatler kalırken Galatasaray’da Okan Buruk ilk 11 kararını verdi. Deneyimli teknik adam, Victor Osimhen’in sakatlığında en önde Barış Alper Yılmaz’a şans verecek.

MAURO ICARDI YEDEK KULÜBESİNDE YER ALACAK

Mauro Icardi ise maça yedek kulübesinde başlayacak. Milli arada sevgilisi ile birlikte Arjantin’e giden Mauro Icardi, Okan Buruk’tan ekstra izin alarak takıma geç döndü. Osimhen’in yokluğunda Icardi’nin ekstra izin alması eleştirilere neden oldu.

Galatasaray'dan ayrılma talebi kabul edildi: Devre arası gidiyor

MUHTEMEL İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Sallai, Barış Alper.

Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Goutas, Zuzek, Hanousek, Dele Bashiru, Oğulcan, Göktan, Koita, Tongya, Niang.