Galatasaray'dan ayrılma talebi kabul edildi: Devre arası gidiyor

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.

Kadroya katılacaklar kadar gidecekler de merakla beklenirken takımdan ayrılmak isteyen ilk isim belli oldu.

BERKAN KUTLU AYRILIYOR

Ali Naci Küçük’ün haberine göre yeterli forma şansı bulamayan Berkan Kutlu, yönetimle görüşerek ayrılma talebini iletti. Yönetim ise bu talebi olumlu karşıladı.

Ali Naci Küçük açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Berkan Kutlu, yeteri kadar forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini söyledi, Galatasaray Kulübü bu talebi olumlu karşıladı. Ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacak”

7 MAÇTA 55 DAKİKA SAHADA KALDI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıkan Berkan Kutlu toplamda 55 dakika sahada kalabildi. 27 yaşındaki orta saha, 1 asist kaydetti.