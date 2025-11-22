Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru: Kabul edilirse yer yerinden oynayacak

Süper Lig’in 12. haftasında Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray’da daha sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi mesaisi başlayacak.

Sarı-kırmızılılar, 25 Kasım Salı günü sahasında Union SG ile karşılaşacak. Galatasaray yönetimi, mücadele öncesi UEFA’ya başvuruda bulundu.

343 Digital’den Haluk Yürekli’nin haberine göre; Galatasaray yönetimi, Eren Elmalı’nın cezası için UEFA’ya yazı yazdı.

Haluk Yürekli şu sözleri sarf etti:

"Galatasaray, Eren Elmalı için itirazda bulundu fakat cezanın 45 gün olarak kalacağını düşünüyorum. UEFA'ya da bir yazı yazıldı fakat oradan da henüz bir cevap gelmedi. Eren Elmalı, veri paylaşmayan siteden oynasa Gençlerbirliği ve Union Saint-Gilloise maçlarında oynayabilecekti."