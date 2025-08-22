Galatasaray'da Okan Buruk'u kızdıracak Şampiyonlar Ligi açıklaması

Galatasaray'da Okan Buruk'u kızdıracak Şampiyonlar Ligi açıklaması
Yayınlanma:
Serdar Ali Çelikler bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın başarısız olacağını dile getirdi.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmayı hedefleyen Galatasaray’da çalımalar devam ediyor.

Eylül ayında başlayacak olan grup aşaması öncesi sarı-kırmızılıları değerlendiren Serdar Ali Çelikler, Okan Buruk’u eleştirdi.

“BU SENE DE BAŞARISIZ OLACAK”

Avrupa’da başarı gelmeyeceğini belirten Serdar Ali Çelikler, "Okan Buruk geçen sezon Avrupa'da başarısız olduğunu kabul ediyor ama bahaneleri de sıralıyor. Göreceksiniz bu sene de başarısız olacak. Birkaç maç iyi oynayacak fikstür devam edecek ve başarısız sonuçlar almaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

serdar-ali-celikler.webp

“BU ORTAMDA OLMAZ”

Takımların fiziksel durumlarının yeterli olmadığını vurgulayan Serdar Ali Çelikler, “Bizim takımlarımızın hepsi Şubat, Mart ayında dökülüyor çünkü pik noktan Bayern Münih maçı oluyor gerçek gücün sonradan ortaya çıkıyor. Torreira, Sallai gibi oyuncular kendini yere atıp faul almaya devam ediyor ve tribünler alkışlıyor. Bu ortamda olmaz” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

